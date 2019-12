Grumo Nevano, 17enne violentata: in manette trentenne stupratore

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un cittadino extracomunitario di anni 30, residente a Casandrino, per violenza sessuale, sequestro di persona e atti persecurtori nei confronti di una sua connazionale di 17 anni.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia sporta dalla ragazza nella Stazione dei Carabinieri di Grumo Nevano lo scorso 8 ottobre. In quell'occasione la giovane, accompagnata dal padre, riferiva che l'indagato, con l'aiuto di altre persone, l'aveva costretta a salire sulla sua autovettura per raggiungere un luogo isolato dove, legata per i polsi, subiva molestie sessuali.

La ragazza raccontava che l'episodio era l'epilogo di una lunga serie di atti persecutori e reiterate condotte moleste poste in essere da circa due anni dall'indagato. L'investigazione è stata condotta con l'ausilio delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese dalla vittima.