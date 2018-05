Violenza sessuale di gruppo: in una chat foto e video del gesto

Emergono i primi dettagli sulla modalità utilizzata dai cinque uomini accusati di aver abusato di una cittadina britannica a Sorrento. Hanno utilizzato la Z-drug, la cosiddetta “droga da stupro” per poi “passarsi” la vittima ed abusare di lei. I barman hanno versato la sostanza all'interno di un drink offerto alla donna ed a sua figlia. In due, dopo essersi resi conto che la sostanza stava cominciando a fare effetto, hanno portato con sé la donna nei pressi della piscina abusando di lei. Dopo aver consumato la violenza è cominciata la parte peggiore. Hanno “ceduto” la donna ad un altro dipendente dell'hotel che l'ha portata in una stanza dedicata al personale.

All'interno la attendevano almeno una decina di uomini che hanno abusato di lei. Non contenti, hanno anche scattato foto e ripreso la scena con i telefonini. Compiuto il gesto infame, hanno accompagnato la donna nella sua stanza. Dopo essersi ripresa ed essere ritornata in Gran Bretagna, la vittima ha avuto il coraggio di denunciare tutto alla polizia della sua città di residenza, Kent. Lì sono stati ritrovati campioni biologici appartenenti agli aggressori e così è partita l'indagine in cooperazione tra gli investigatori britannici e quelli italiani.

Grazie all'analisi del Dna è stato possibile identificare solo alcuni componenti del branco che ha usato violenza alla donna. Dal sequestro del cellulare dei componenti del branco è stata anche trovata una chat di Whatsapp denominata “cattive abitudini” all'interno della quale gli autori del gesto scambiavano commenti e foto sull'accaduto. Uno degli aggressori è stato, inoltre, riconosciuto da un tatuaggio a forma di corona. Tutti elementi che la procura di Torre Annunziata ha ritenuto incontrovertibili tanto da chiedere ed ottenere l'arresto dei cinque uomini.

