Violenza in Circumvesuviana: il caso arriva in Parlamento

Il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone ha presentato un'interrogazione al ministro della Difesa, Elisabetta Trenta per il caso della violenza sulla ragazza di 24 anni nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Il senatore ha chiesto l'utilizzo dei militari dell'Esercito in tutte le stazioni della Circum per garantire la sicurezza dei passeggeri come già accade in quelle principali come quelle di Napoli centrale e Porta Nolana.

L'interrogazione

“Nonostante l'ottimo lavoro svolto dalle forze dell'ordine la stazione di San Giorgio a Cremano è finita più volte sotto i riflettori della cronaca, sempre per fenomeni di teppismo e violenza, e dopo l'ennesimo gravissimo caso che ha visto coinvolta una giovane 24enne è necessario intervenire con fermezza. Perciò il ministro Trenta si attivi immediatamente, rafforzando con l'impiego dell'Esercito i livelli di sicurezza all'interno delle stazioni della Circumvesuviana”. Il caso arriva anche in Parlamento nel momento in cui i tre arrestati sono davanti al Gip Valeria Montesarchio per l'udienza di convalida dell'arresto.

L'udienza di convalida dell'arresto

Dopo aver risposto alle domande dei sostituti procuratori Salvatore Prisco e Cristina Curatoli, coordinati dall'aggiunto Raffaello Falcone, adesso si trovano dinanzi al magistrato che potrebbe confermare la custodia cautelare in carcere. Intanto continuano le indagini per capire se, nel caso del precedente tentativo di abuso, i tre abbiano avuto dei complici. Questa mattina alle 13 nella stazione dove si sono verificati i fatti, una panchina è stata dipinta di rosso. Un simbolo permanente della lotta contro ogni forma di violenza di genere. L'idea, partita da Melania Capasso avvocato e consigliere comunale a Portici, è stata accolta subito con favore dal sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno e dal presidente Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio che hanno partecipato alla manifestazione.