Boscoreale, 18enne violenta una 15enne all'interno di un box: denunciato

Una ragazzina di 15 anni di Boscoreale è stata violentata da un 18enne in un box all'interno di una palazzina. I due abitano a pochi metri di distanza, in una zona periferica della cittadina vesuviana. La notizia è riportata da il Mattino: ad accorgersi della violenza il padre della 15enne, che ha visto la figlia piangere e le ha chiesto di raccontare la verità. La piccola ha così rivelato il dramma consumatosi il giorno precedente. La visita all'ospedale di Castellammare ha certificato la violenza: il padre ha così denunciato il 18enne ai Carabinieri di Boscoreale, che hanno sequestrato anche i vestiti della ragazzina. Per il 18enne è scattata una denuncia a piede libero per violenza sessuale su minore.