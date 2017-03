Abusi ripetuti su 13enne: avvenuti anche vicino parrocchia

Continuano ad emergere dettagli agghiaccianti riguardanti gli episodi di abusi subiti da un 13enne di Giugliano. Le violenze ai danni del giovanissimo sarebbero avvenute in vari punti centrali della cittadina a nord di Napoli.

Gli inquirenti citano anche una presunta violenza consumata all'interno del bagno di un campo da calcio accanto alla parrocchia San Marco, nel quartiere Camposcino. Sconvolto il parroco, che non si era accorto di nulla.

«Apprendo adesso la vicenda. Aspetto di capire e di avere certezze come pastore non posso che esprimere tutto il mio dolore ma non vorrei che si desse sempre la croce addosso ai cosiddetti quartieri disagiati». Secondo le prime verifiche, infatti, i giovani del branco provengono proprio dai quartieri popolari della città e sono stati affidati tutti alle comunità di recupero. Solo in tre sono sotto i 14 anni di età e per questo motivo non sono imputabili.