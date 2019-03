Violenza sessuale in vesuviana, il profilo dei tre presunti aggressori

A.S. (18 anni), R.B. (19 anni), A.C. (19 anni). Sono le iniziali dei tre ragazzi fermati a San Giorgio a Cremano, gravemente indiziati in merito alla violenza di gruppo avvenuta nell'ascensore della fermata della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. I tre sembrerebbero ragazzi all'apparenza normali, nessun precedente con la giustizia, abiti firmati anche se cresciuti in famiglie non agiate. Quando gli agenti hanno incrociato le immagini del circuito di videosorveglianza con le foto dai social networks, non hanno avuto dubbi. I tre, raggiunti nelle loro abitazioni, non hanno opposto resistenza al fermo.

I tre ragazzi dovranno comparire davanti al Giudice per le indagini preliminari a stretto giro: si fanno ipotesi in queste ore su quale sarà la loro strategia difensiva. Secondo alcuni i tre potrebbero asserire di aver avuto un rapporto consenziente. Scenario che smentirebbe però la prima ricostruzione, secondo la quale i tre avrebbero approcciato la 24enne "per chiederle scusa" per una prima tentata violenza avvenuta venti giorni fa.