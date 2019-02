Centro Storico: importuna e palpeggia una ragazza, poi aggredisce i Carabinieri

I Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno arrestato per violenza sessuale e per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale un 38enne del Rione Traiano, già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’arma sono intervenuti d’urgenza in un bar su via Candelora, facendo seguito ad una richiesta di aiuto ricevuta dal 112 ed hanno appurato che immediatamente prima un uomo si era avvicinato a una ragazza e dopo averle chiesto una cartina e non averla ottenuta -poiché la giovane non ne era in possesso - aveva iniziato a importunarla e a palpeggiarla.

La giovane si è così rifugiata nel locale, ma il 38enne l'ha seguita e le ha strappato di mano il telefonino, lanciandolo lontano. La ragazza è comunque riuscita ad entrare nel bar e a chiudere la porta, che l’aggressore ha tentato di sfondare. Poi, avuta percezione che stessero per arrivare i Carabinieri, si era allontanato in direzione largo Banchi Nuovi, dove i militari dell’Arma lo hanno individuato.

Quando gli si sono avvicinati per bloccarlo, l'uomo ha reagito lanciando bottiglie di vetro con il collo rotto prese da un cassonetto e un vaso dell’arredo urbano, per poi innescare una colluttazione a calci e pugni che ha causato a un carabiniere escoriazioni e contusioni guaribili in 15 giorni.

Il 38enne è stato arrestato e tradotto a Poggioreale.