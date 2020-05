Picchiata e segregata in casa: finito l'incubo di una donna

“Una donna maltrattata e segregata in casa dal marito”. Questa la segnalazione di un anonimo arrivata alla stazione carabinieri di Casoria. I militari – in un appartamento del centro - hanno posto fine alle angherie e ai maltrattamenti subiti da una donna da parte di suo marito. La vittima ha visto i carabinieri e, sentitasi sollevata e rassicurata, è scoppiata in un pianto liberatorio raccontando le ultime violenze subite: il marito è un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Dopo una discussione nata per futili motivi, il 39enne l’ha picchiata tutta la notte e costretta dal giorno precedente a rimanere isolata in casa senza permetterle di avere contatti con il mondo esterno. Liberata ed accompagnata in caserma, la donna - alla presenza dei servizi sociali del posto - ha raccontato tutte le violenze fisiche e psicologiche subite negli anni. L’uomo, arrestato per maltrattamenti in famiglia, è stato portato in carcere in attesa di giudizio dell’autorità giudiziaria.