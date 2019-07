Calci e pugni contro moglie e figlie, arrestato 40enne

Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri per violenza su moglie e figlie. La scorsa notte l'uomo era rientrato in casa ad Ercolano in preda a sostanze alcoliche e stupefacenti. Ha litigato con la moglie per poi aggredirla. La figlia più grande della coppia, 20enne, è intervenuta per difendere la madre, venendo spintonata. La ragazza è anche caduta per le scale ed è stata colpita (con la madre e con la sorellina) con calci e pugni dal padre.

E' stato a quel punto che la donna si è decisa a chiedere l’aiuto dei carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno bloccato l'uomo arrestandolo. ...