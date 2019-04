Picchia la moglie da un anno: in manette 53enne

Prima che compisse un anno di violenze è stato arrestato dai carabinieri dopo la denuncia della moglie. In manette un 53enne incensurato di Qualiano accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo la denuncia della moglie 52enne le violenze sono cominciate a partire dallo scorso maggio. Violenze sia fisiche, schiaffi pugni e calci, ma anche psicologiche visto che la offendeva e umiliava in continuazione.

La denuncia

Un incubo che poteva sfociare in qualcosa di ancora più grave se la donna non avesse trovato il coraggio di denunciare. Lo ha fatto rivolgendosi ai militari della stazione della sua città che hanno condotto le indagini fornendo il materiale necessario per far scattare l'arresto disposto dal Gip del tribunale di Napoli Nord. L'uomo è stato destinato agli arresti domiciliari in un'abitazione a Castellammare di Stabia.