Accusato di violenze sulla madre: assolto

Dopo alcune udienze si è concluso il processo a carico di M. C., imputato arrestato per maltrattamenti ed estorsioni ai danni della madre a causa di dipendenza dall'acool. Gli inquirenti hanno proceduto all'arresto a seguito di una denuncia della madre di M.C. che denunciava continue vessazioni da parte del figlio, incluso lo spegnimento di una sigaretta in volto. Alla fine di una breve istruttoria, la Procura di Napoli Nord, ritenuto provato il quadro accusatorio, richiedeva la condanna dell'imputato a otto anni di reclusione.

La difesa, patrocinata dall'avvocato Gennaro Caracciolo dello Studio Forensis, rappresentava, invece, che i maltrattamenti erano reciproci, che non vi era prova della circostanza narrata della sigaretta ed argomentava che la richiesta economica nei confronti di un genitore richiede una espressa querela, che era venuta a mancare nel caso de quo. Dopo alcune ore in camera di consiglio il collegio usciva ed emetteva sentenza di assoluzione da tutte le accuse, liberando il detenuto.