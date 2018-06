Violenza di gruppo a Meta: altri tre indagati

Si allarga l’inchiesta della Procura di Torre Annunziata sullo stupro della turista inglese in un hotel di Meta di Sorrento nell’ottobre 2016. Oltre ai 5 ex dipendenti della struttura alberghiera arrestati – per i quali il Riesame ha confermato già il carcere – sarebbero coinvolte altre persone: due ex dipendenti ed il custode di uno stabilimento balneare limitrofo.

Gli inquirenti ora dovranno verificare se abbiano o meno preso parte allo stupro o se abbiano fornito una sorta di collaborazione. I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 ottobre 2016, quando una 50enne turista inglese sarebbe stata violentata dopo essere stata drogata con dell'ecstasy sciolta in un drink. La donna indicò alcuni dei suoi aggressori, ora i magistrati vogliono capire se a violentarla o semplicemente a prendere parte a quel piano siano state anche altre persone.