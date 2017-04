Violenze continue contro madre e sorella per i soldi della droga: in manette

Una brutta storia di violenza familiare quella scoperta dai carabinieri di Sant’Anastasia che hanno messo fine alle violenze di un 30enne nei confronti della mamma e della sorella. Stando a quanto denunciato dalle due donne il giovane le avrebbe picchiate e minacciate con le forbici perché si sarebbero rifiutate di acconsentire all’ennesima richiesta economica. Sono stati momenti di paura e di follia ai quali hanno posto fine i militari dell’Arma arrestando il giovane.

Il 30enne, M.D., già noto alle forze dell’ordine e sottoposto al divieto di dimora a Napoli, voleva soldi per l’acquisto di droga. I carabinieri lo hanno tratto in arresto e ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. E’ stato condotto dai militari dell’Arma presso la casa circondariale di Poggioreale. Le donne sono state invece accompagnate presso la vicina struttura ospedaliera dove sono state visitate: hanno riportato lesioni guaribili in 2 giorni