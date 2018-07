Vuole i soldi per la droga, aggredisce zia e sorella: in manette 26enne

I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e per atti persecutori e tentata estorsione un 26enne di via Michelangelo da Caravaggio già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti presso l’abitazione che il predetto condivide con la sorella 25enne e la zia 46enne trovando le due donne in stato di forte agitazione perché immediatamente prima erano state oggetto di violenze psicologiche a opera del congiunto, uscito dal carcere il 4 giugno dopo un periodo di detenzione per reati dello stesso tipo, che voleva soldi per acquistare stupefacenti. L’aggressore è stato poco dopo rintracciato. Si era nascosto all’interno del condominio; le vittime accompagnate all’ospedale San Paolo, visitate e dimesse con prognosi di un giorno per “stato ansioso da riferita aggressione verbale”.

L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.