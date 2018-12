La lasciavano fuori casa e la facevano dormire all'aperto: la violenza in famiglia

Era vittima sia della madre che del fratello. Successivamente anche dal marito. Per sfuggire alle loro violenze si è rifugiata in un centro antiviolenza e lì ha cominciato a raccontare tutto ciò che ha dovuto subire. I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di una 46enne e del figlio 22enne e una agli arresti domiciliari per un 50enne, marito della vittima.

Tutti gli arrestati sono residenti a Qualiano. A far scattare le manette è stata la denuncia della vittima che ha raccontato le violenze che subiva in famiglia. In particolare veniva offesa e picchiata per costringerla a sbrigare le faccende domestiche. E non solo. Delle notti veniva lasciata fuori casa senza cibo e costretta a dormire all'aperto. Era stata anche costretta a lasciare la scuola. In un'occasione il fratello l'aveva strattonata e fatta cadere dalle scale. Il tutto davanti al padre che non è mai intervenuto.