Violento con la ex: in manette un 48enne

Quando viveva con la ex moglie l'aveva maltrattata per anni fino a costringerla a denunciarlo. Oggi è finito agli arresti domiciliari un 48enne di Barra arrestato dai carabinieri di Pompei con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale di Napoli ed eseguita dai carabinieri della stazione mariana dove la coppia viveva prima della separazione.

L'arrestato ha precedenti penali per furto, rapina e lesioni. La 44enne vittima è stata tormentata dall'uomo per mesi con minacce e violenze fino al momento della denuncia ai carabinieri. Il 48enne è stato portato ai domiciliari nell'abitazione dove vive attualmente.