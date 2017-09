Campania, una donna su quattro subisce violenza o stalking online

La nuova frontiera della violenza sessuale è da tempo diventato il web ma le percentuali raggiunte negli ultimi mesi sono davvero spaventose. A testimoniarlo è l'Ufficio scolastico regionale della Campania con la presidente Luisa Franzese che dà cifre sconvolgenti. «Il 25% delle donne subisce violenza on line e una percentuale simile è vittima di stalking online» dichiara la Franzese la cui preoccupazione è rivolta con maggiore attenzione alle giovani studentesse. Tra loro la percentuale di pubblicazione di contenuti online è molto così come il rischio di finire vittime di atteggiamenti ossessivi.

La strada è quella dell'educazione all'utilizzo degli smartphone e della tecnologia. «Non è necessario limitare l'uso dei telefonini in classe ma far capire come si utilizza, lo smartphone è importante, la società è cambiata ma dobbiamo educare i ragazzi e prepararli al pericolo a cui si va incontro se lo si utilizza male» così continua la Franzese che conclude in accordo con la scelta del ministro Fedeli di non vietare gli smartphone ma introdurli come strumento didattico.