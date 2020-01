Carabinieri, arriva un kit per registrare le denunce delle vittime di violenza

Consegnato questa mattina, nella Stazione dei Carabinieri di Capodimonte a Napoli, un kit informatico destinato alla "Stanza tutta per sé", spazio inaugurato nel dicembre 2016 per le deposizioni di vittime di abusi o violenza di genere.

Si tratta di un kit per registrare le denunce delle vittime: un pc, un microfono e una webcam, tutto contenuto in una valigetta portatile per consentire ai carabinieri di raccogliere ovunque serva le testimonianze delle vittime di violenza.

A consegnarlo, è stata la presidente del Club Napoli Soroptimist International d'Italia, Anna Rosaria Iorio, insieme alla presidente nazionale dell'Unione Mariolina Coppola. Presenti anche il procuratore per i Minorenni di Napoli, Maria de Luzenberger, e il procuratore aggiunto di Napoli Raffaello Falcone, insieme ai rappresentanti di Centri antiviolenza istituiti in città e delle associazioni.

Il Comando provinciale di Napoli sul tema, oltre a promuovere il "mobile angel" (uno smartwatch per le vittime di stalking e violenza) ha costituito anche un team di carabinieri specializzati a disposizione per le emergenze in ogni luogo della provincia.