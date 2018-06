Picchia la compagna, arrestato 39enne di Scisciano

I Carabinieri della Stazione di San Vitaliano hanno tratto in arresto a Scisciano un 39enne di via Molino già noto alle forze dell'ordine. Il predetto è stato bloccato nei pressi della sua abitazione subito dopo avere aggredito per futili motivi la convivente 48enne causandole lesioni guaribili in 3 giorni. Gli accertamenti effettuati per ricostruire la situazione hanno consentito di appurare che negli ultimi mesi aveva attuato analoghe condotte, sia violente che vessatorie, ai danni della donna.

L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.