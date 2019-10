Picchia la moglie con una sedia e il figlio con un pentolino

i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno tratto in arresto un 53enne del posto per maltrattamenti in famiglia. Ieri sera sono intervenuti nell’abitazione in cui l’uomo vive con la moglie dopo una chiamata al 112 proprio da parte della donna che chiedeva aiuto.



I militari in casa si sono trovati davanti la signora che era stata da poco colpita alla gamba dal marito con una sedia al culmine dell’ennesima discussione e il loro figlio di 9 anni con la testa dolorante perché il padre lo aveva ferito con un pentolino.



L’uomo è stato bloccato immediatamente e tratto in arresto. I carabinieri hanno poi raccolto la denuncia della donna la quale ha riferito di violenze che vanno avanti da 17 anni, cioè da quando sono sposati.



L'arrestato dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Sant’Antonio Abate e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.