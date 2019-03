Violenza Circum, De Gregorio: "Episodio non evitabile"

"L'episodio della violenza sessuale nella stazione di San Giorgio a Cremano, così come si è verificaco, non è evitabile con maggiori controlli". L'amministratore unico di Ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, respinge le accuse sulla poca sicurezza nelle stazioni della Circumvesuviana. "Abbiamo installato 1.600 telecamere - afferma - ed è grazie a queste che i tre presunti colpevoli sono stati fermati e arrestati".

Le telecamere, però, appaiono utili per trovare i responsabili di azioni criminali, mentre risultano meno efficaci per la prevenzione degli stessi. "A meno di avere un agente in ogni ascensore della rete Eav - prosegue De Gregorio - quanto accaduto non è evitabile, chi dice il contrario strumentalizza questo episodio di violenza, per il quale esprimo massima solidarietà alla vittima".