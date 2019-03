Violenza in Circumvesuviana a San Giorgio, presi i tre violentatori

Sono stati fermati i tre giovani violentatori che ieri hanno abusato sessualmente di una 24enne nella stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. L'arresto è stato annunciato dal Presidente Eav, Umberto De Gregorio, che scrive: "Grazie alle nostre telecamere, al nostro personale e alle forze dell'ordine". I tre - tutti di San Giorgio a Cremano - hanno violentato la donna nell'ascensore della stazione, durante l'orario di punta, alle 18:00, quando la stazione era affollata.

Il presidente Eav si è detto inoltre 'sconvolto' dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ha chiesto, in un momento difficile per l'azienda, unità ai lavoratori che hanno prennunciato disagi nei trasporti Eav (Cumana, Circumvesuviana, Circumflegrea) perché non disposti ad accettare straordinari nei giorni 6 e 7 marzo. "Dimostriamo unità in questo momento", ha chiesto De Gregorio ricollegandosi ai terribili fatti di San Giorgio a Cremano.