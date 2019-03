Stupro Circum, l'amico degli arrestati: "Bravi ragazzi mentre lei li provocava"

Sta facendo discutere l'intervista, pubblicata ieri in esclusiva dall'agenzia Vista, ad un amico dei tre presunti stupratori della stazione di San Giorgio a Cremano.

Secondo il giovane intervistato, che difende a spada tratta gli "amici con cui è cresciuto", la 24enne vittima di violenza sessuale "era consenziente" e "i ragazzi sono stati provocati".

"Sono ragazzi che non meritano questo – spiega – Quella ragazza provoca ragazzi dalla mattina alla sera, lei viene spesso a San Giorgio a Cremano". "Mi dispiace, sono tre buoni ragazzi. Andate a vederli fisicamente – aggiunge l'intervistato – ma stiamo scherzando? Lei provoca tutti, andate a vedere come gira e come si veste…".

Ma la solidarietà ai tre presunti stupratori va avanti: come ha raccontato l’avvocato Angelo Pisani, per loro anche applausi reali e incoraggiamenti via social.

Intanto nella giornata di ieri è stato convalidato l'arresto del 18enne e dei due 19enni.