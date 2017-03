Violati i sigilli di un opificio chiuso. Lavoravano anche operai in nero

L'opificio era stato chiuso per violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti e gli erano stati apposti i sigilli. Non solo non li hanno rispettati ma all'interno dell'azienda facevano lavorare dei cittadini extracomunitari a nero. Arrestato a Torre Annunziata, A.V. 40enne gestore dell'opificio e marito della titolare, sorpreso all'interno della struttura sottoposta a sequestro. L'uomo aveva violato i sigilli e stava lavorando all'interno della struttura con altri tre operai.

I militari hanno poi controllato l'identità dei lavoratori scoprendo che si trattava di tre extracomunitari impiegati a nero nell'azienda che si occupa di verniciatura e cromatura. I tre cittadini stranieri erano anche sprovvisti di permesso di soggiorno. L'uomo è stato denunciato per violazione dei sigilli e per sfruttamento del lavoro nero e questa mattina comparirà dinanzi al giudice del tribunale di Torre Annunziata per la convalida del fermo.