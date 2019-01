Montesanto, 440mila euro vinti in tabaccheria: "Il fortunato non se n'era accorto"

Dopo la Lotteria Italia, la fortuna torna a bussare alla porta dei napoletani. In una tabaccheria all'interno della stazione della Cumana di Montesanto, è stato venduto un biglietto che ha fruttato 440mila euro con Vincicasa, una lotteria quotidiana in cui i soldi vinti devono essere spesi per l'acquisto di immobili. Il tagliando costa soltanto due euro.

"Il fortunato non si era nemmeno accorto di aver vinto - afferma la titolare della Tabaccheria Patrone - Ci ha portato diversi biglietti giocati per verificare se avesse vinto qualcosa. Quando sul terminale abbiamo letto dei 440mila euro non sapevamo come dirglielo. Ha chiesto una sedia perché stava quasi per svenire. Non lo conosciamo, è un cliente occasionale".

Le proprietarie dell'esercizio commerciale, ora, si chiedono se ci sarà un regalo anche per loro: "Per noi è la prima vincita importante dopo tanti anni di attività, sappiamo che c'è la consuetudine di essere riconoscenti con il rivenditore del biglietto, ma non sappiamo se aspettarci qualcosa oppure no".