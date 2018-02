SuperEnalotto, centrato un 5 da 20mila euro ad Acerra

Settimana fortunata per la provincia di Napoli. Oltre ai 40mila euro vinti ad Arzano nel gioco del Lotto, un 5 al SuperEnalotto ha regalato 20mila euro ad un giocatore di Acerra.

Jackpot solo sfiorato, ma si festeggia lo stesso nella ricevitoria Bar Elmo in via Maria Verna. Adesso - informa Agipronews - la sestina esatta mette in palio 100,9 milioni di euro, il quinto jackpot più alto nella storia del gioco.