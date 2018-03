La sestina esatta del SuperEnalotto sfugge ancora, ma a Caivano, in provincia di Napoli, si festeggia lo stesso grazie a un 5 da 28mila euro.

La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata alla ricevitoria Caffè Toraldo, in via Gramsci 65.

Il Jackpot per il prossimo concorso mette in palio 113,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del concorso.