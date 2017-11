SuperEnalotto, cinquina vincente a Calvizzano: 34mila euro

La fortuna bacia ancora una volta la provincia di Napoli. Si è registrata infatti una vincita di 34mila euro al SuperEnalotto: ad aggiudicarsela un giocatore di Calvizzano. Il fortunato vincitore ha soltanto sfiorato il Jackpot, ma centrando comunque il 5. La schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria Palumbo, in via Conte Mirabelli 76.

Resta la aperta la caccia alla sestina esatta, che adesso mette in palio ben 58,6 milioni di euro, il più alto premio in Europa. Il 6 manca in Campania dal 30 dicembre del 2014, quando 18 milioni finirono a Castellamare di Stabia. La vincita più alta del 2017 è stata invece il 5+ da 512mila euro vinto a Giugliano lo scorso 10 ottobre.