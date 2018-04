SuperEnalotto, centrato un 5 ad Afragola

Pochi euro messi in gioco e jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Afragola, in provincia di Napoli, che grazie ad un 5 ha centrato un premio da 26mila euro.

La schedina vincente - racconta Agipronews - è stata convalidata alla ricevitoria Tabacchi Russo, in via Calvanese 69.

Il jackpot nel frattempo ha raggiunto i 127,5 milioni di euro, la quinta vincita più ricca nella storia del concorso e la più alta in palio al mondo.