Vincenzo Spaccamonte scomparso da una settimana: "Ero andata a portargli il pranzo"

Vincenzo Spaccamonte, 83 anni, è scomparso da via Confalone, quartiere Avvocata, dalla mattina del 24 maggio. L'assistente sociale che si occupa di lui l'ha raggiunto a casa per portargli il pranzo e non l'ha trovato. Alle 18:00, tornata sul posto, il signor Vincenzo risultava ancora assente. Indossa un inconfondibile cappello nero come in foto, non ha denti e cammina solitamente con l'ausilio di un bastone.