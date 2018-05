Ritrovato Vincenzo Spaccamonte: è in un ospedale partenopeo

Era scomparso da una settimana Vincenzo Spaccamonte, l'ottantenne napoletano che il 24 gennaio si era allontanato dalla sua abitazione in via Confalone. L'assistente sociale che si occupa di lui l'aveva raggiunto a casa per portargli il pranzo, senza trovarlo. Ieri la soluzione al caso: uno spettatore di Chi l'ha visto, su RaiTre, ha chiamato la redazione della trasmissione e ha segnalato di aver visto Vincenzo in un ospedale partenopeo. La segnalazione è stata poi verificata e confermata.