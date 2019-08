Evade durante un controllo in ospedale: è caccia all'uomo

Un detenuto napoletano del carcere di Rebibbia, il 47enne Vincenzo Sigigliano, è evaso stamattina a Roma. A dare l'allarme, come riportato da RomaToday, sono stati gli agenti della polizia penitenziaria che lo tenevano in custodia e lo avevano appena portato all'ospedale Pertini per una visita medica programmata.

L'uomo, nel nosocomio, è riuscito intorno alle 11 ad eludere i controlli e fuggire. Dopo l'allarme sono partite le ricerche delle forze dell'ordine anche con il supporto aereo di un elicottero, in volo tra i palazzi della zona del Tiburtino.

Nella Capitale è caccia all'uomo: si stanno battendo palmo a palmo anche le aree verdi dei Monti Tiburtini, Pietralata e Casal Bruciato. Allertati anche i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale.