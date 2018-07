Il padre di Vincenzo Ruggiero: "Tutto ciò che toccava mio figlio diventava ora"

Dopo un anno di silenzio parla il padre di Vincenzo Ruggiero, con un post pubblicato sul gruppo Facebook creato per ricordare il figlio morto nel luglio dello scorso anno.

“Suppongo che tutti sappiate che Vincenzo è morto a 25 anni. Fino ai primi di giugno è stato in famiglia, dove ha ricevuto tutto ciò che la famiglia ha potuto dividere con lui, partendo dall’educazione. In ogni casa succedono discussioni e litigi, ma sono momentanei in stato di stress: tutti possono sbroccare, ma certamente quanto si è costruito in 25 anni non può essere cancellato da qualcuno che parla senza capire ciò che dice. Mio figlio era solare, tutto ciò che toccava diventava oro. E poi era gentile: godeva di amici straordinari ed io sono molto orgoglioso di averlo avuto e mi si è spezzato il cuore non averlo più con me. A tutti coloro che vogliono infangare la mia famiglia, dico che non ci toccano minimamente: sia io che mia moglie abbiamo allevato i nostri figli col cuore. Nessuno ci ha insegnato a fare i genitori, ma lo abbiamo fatto secondo il nostro buon senso. Tra tanti errori c'è pure qualcosa di buono”. Scrive Francesco. Il figlio, Vincenzo, è stato ammazzato e fatto a pezzi un anno fa a soli 25 anni.

La notizia su CasertaNews.it.