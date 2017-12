"Non è Natale senza di te", il commovente post della madre di Vincenzo Ruggiero

Sarà il primo Natale senza suo figlio per Maria Esposito, la madre di Vincenzo Ruggiero. L'omicidio del 25enne ucciso in estate, e il cui corpo fu trovato in un 'pozzo degli orrori' di Ponticelli, sconvolse amici e parenti. Ciro Guarente è in carcere, reo confesso per l'assassinio e l'occultamento di cadavere, ma dice di essere stato istigato a farlo. Sarà il primo Natale senza Vincenzo: "Non sarà Natale senza di te", ha scritto la madre di Vincenzo su facebook.



Molte le reazioni al post della madre di Vincenzo: persone in lacrime che si stringono virtualmente alla donna. Qualcuno commenta: "Come sei bello Vincenzo".