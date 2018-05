Vincenzo Ruggiero ucciso e fatto a pezzi, la madre: "Non posso fargli il funerale"

Fu ucciso nell'agosto del 2017 Vincenzo Ruggiero, il giovane 25enne napoletano. Il suo corpo fu ritrovato giorni dopo in un "garage degli orrori", così fu definito il box di Ponticelli dove furono ritrovate macabre parti del corpo mutilato e nascosto dopo l'assassinio. La morte avvenne per alcuni colpi d'arma da fuoco. Dopo alcuni giorni i sospetti si indirizzarono verso Ciro Guarente, ex militare della Marina, poi reo confesso. Guarente sarebbe stato geloso di Vincenzo, amico di Haven, una transessuale in passato legata a Guarente da un rapporto d'amore. L'ex marinaio confessò l'omicidio, parlando però di un ignoto istigatore che l'avrebbe indotto a uccidere il giovane Vincenzo.

A nove mesi dall'atroce delitto la madre di Vincenzo, Maria Esposito, è stata intervistata da Chi l'ha visto. La donna, che a Natale aveva scritto un toccante post per commemorare il figlio, ha detto che non ha mai potuto dare l'estremo saluto al figlio, "visto che i funerali non si sono mai potuti celebrare". Pochi giorni fa, su facebook, Maria Esposito aveva scritto di sentirsi "una mamma mutilata". Vincenzo avrebbe festeggiato i 26 anni lo scorso 11 maggio: "Un giorno che doveva essere di gioia ma per colpa di un mostro spietato e incivile, che non sa usare le parole ma i fatti, oggi non posso festeggiare il tuo compleanno insieme, con i tuoi fratelli, il tuo papà e i tuoi amici. Anche se non ci sei ogni anno che verra ti augurerò sempre buon compleanno anche se tu festeggerai sempre i tuoi 25 anni con gli angeli e mi guarderai da lassù, so che sarai sempre con me, non posso vederti ma ti sento e per ora mi deve bastare, tanto prima o poi ci rivedremo. A presto vita mia buon compleanno amore della mia vita", aveva scritto la madre di Vincenzo.

