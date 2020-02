Bancarotta e riciclaggio, condannato l'ex sindaco di Afragola

Otto anni di reclusione, e confisca di 1,7 milioni di euro. È la pena cui è stato condannato in primo grado Vincenzo Nespoli, ex sindaco di Afragola, ed ex senatore di Alleanza Nazionale. Nespoli è stato riconosciuto colpevole di bancarotta e riciclaggio, e assolto dall'accusa di voto di scambio.

L'ex senatore, durante l'udienza, aveva chiesto e ottenuto la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee, e in queste rinunciato alla prescrizione in riferimento al reato di bancarotta.

Le richieste formulate dal pm Daniela Varone sono state parzialmente accolte. Nel dettaglio per Nespoli aveva chiesto 8 anni e 6 mesi di reclusione e 5 anni per il commercialista Maurizio Matacena. Questi è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione (per riciclaggio), all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e alla confisca di beni per 306mila euro.

Lo scorso 2 maggio la Corte di Cassazione aveva rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli il procedimento stralcio un'altra bancarotta fraudolenta (30 milioni di euro) per la quale Nespoli era stato condannato in primo e secondo grado a 5 anni di reclusione. Nel 2010 fu chiesto l'arresto di Nespoli ai domiciliari, ma il Senato negò l'autorizzazione. Una volta decaduto da senatore rimase - tra il 2011 e il 2012 - circa 9 mesi ai domiciliari.