Campi Flegrei, Pozzuoli ha paura: le rassicurazioni del sindaco Figliolia

In un lungo post sui social, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia prova a tranquillizzare la cittadinanza puteolana particolarmente preoccupata per il recente fenomeno di bradisismo che ha investito l'area flegrea.

“Alcuni cittadini continuano a chiedermi notizie sulla caldera dei Campi Flegrei e sugli eventuali rischi sismici ad essa connessi – scrive Figliolia – Uno di questi in particolare mi chiede se è vero che vi siano cittadini che vivono con la valigia in auto pronti a scappare. Dico subito che non ho notizie - e in virtù del mio ruolo si può esser certi che ne avrei - che vi siano famiglie che vivono in questo stato di allerta…Come pure non ho notizia, e per notizia intendo informazione scientifica, scevra da catastrofismi e strumentalizzazioni di sorta, neanche di imminenti eruzioni dei Campi Flegrei”.

Il primo cittadino puteolano spiega di essere “in continuo contatto con gli enti preposti alla sorveglianza e al monitoraggio del vulcano – il più studiato e monitorato del mondo – e con il Dipartimento della Protezione Civile, nazionale e regionale”, una vicinanza che gli permette di “assicurare che se in qualche modo dovesse esserci una variazione di parametri tale da indurre a credere che la situazione dei Flegrei stia evolvendo verso il peggio, nessuno avrebbe interesse a nasconderlo, né ai cittadini né agli amministratori”.

“Mi rammarico nel dover sottolineare che, tuttavia, questa è l’unica rassicurazione che posso dare – va avanti Figliolia – sebbene io ritenga non sia poco. I Campi Flegrei sono in ogni caso un vulcano e più precisamente un vulcano attivo, ed è importante tenerlo sempre presente. Posso invitare però tutti a seguire le informazioni ufficiali (sito Osservatorio Vesuviano, INGV, Dipartimento della Protezione Civile, portale di Protezione Civile del Comune)”.

“Il Comune di Pozzuoli ha fatto, sta facendo e farà ancora grandi sforzi per contribuire alla cultura di protezione civile – è la conclusione del sindaco – al di là del dotarsi di adeguati piani e strumenti. Ci aspettiamo dai cittadini pari impegno e collaborazione”.