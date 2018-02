Lutto nel napoletano, muore militare di 26 anni: le cause del decesso

"Oggi è una giornata triste per la nostra comunità. Piangiamo la perdita improvvisa e prematura di Vincenzo Bianco, un militare di 26 anni, che è anche il figlio di un nostro agente della polizia municipale, Michele. Non ci sono parole per alleviare il dolore della famiglia e degli amici. Voglio però dire loro che tutta Somma Vesuviana li abbraccia con profondo affetto. Le esequie muoveranno dalla sua casa in via Aldo Moro alle 11.30 e i funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria del Pozzo". E' il messaggio pubblicato su Facebook dal sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, sulla morte di Vincenzo Bianco, che aveva militato anche nell'Ottaviano Vesuviers di basket, prima di intraprendere la carriera militare.