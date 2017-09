Villa Medusa, ok al progetto definitivo di riqualificazione della storica struttura

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di Villa Medusa, la storica struttura di proprietà comunale sita a Bagnoli, in via di Pozzuoli 110, per un importo pari ad un milione di euro.



"Grazie al processo partecipativo messo in campo dall'amministrazione comunale - si legge in una nota di Palazzo San Giacomo - dapprima lo stabile è stato tolto dai beni alienabili e poi, scongiurata la vendita, si è passati alla decisione della sua ristrutturazione. Un processo che ha visto il protagonismo della X Municipalità di Napoli e dei movimenti civici e sociali. Uno spazio di aggregazione aperto a tutta la comunità della decima Municipalità, dove si svolgono attività socio-inclusive (biblioteca, doposcuola, attività ludico-ricreative, etc.).

"La ristrutturazione di Villa Medusa fa il paio con un'altra decisione presa dell'amministrazione comunale, ovvero con la definizione delle linee d'azione per la valorizzazione a fini sociali dei beni di proprietà comunale. Questo è un esempio concreto di un'esperienza di progettazione e realizzazione condivisa dal basso di uno spazio urbano non soggetto al mercato", commentano gli assessori Borriello e Piscopo, firmatari della delibera in questione.