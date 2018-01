Villa di Troisi in vendita, la famiglia: "Si specula su Massimo"

È polemica sulla messa in vendita della villa, in via Adelaide Ristori ai Parioli, che fu di Massimo Troisi.

Secondo quanto riportato dal Mattino, i familiari dell'attore non avrebbero reagito bene a quello che a loro appare un tentativo di sfruttare il nome Troisi per ottenere una cifra più alta.

Soprattutto, i familiari di Troisi non hanno apprezzato il sottolineare che al suo interno ci sarebbero ancora dei "cimeli" a lui appartenenti e il fatto che acquistandola se ne potrebbe fare una sorta di casa-museo a lui dedicata.

La villa si sviluppa su due livelli, per un totale di 330 metri quadrati ed è attorinata da un giardino di circa 600 metri quadrati. All'interno ci sono un salone, tre camere, una depandance, una sala hobby e cinque bagni.