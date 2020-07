Villa con terreno confiscato al clan Somma: diventerà la caserma della guardia di finanza

Il Tribunale di Napoli ha disposto, per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro, la confisca di un’ampia unità immobiliare di oltre 700 metri quadri di proprietà di elementi del clan Somma. L'immobile si trova a Nola a via degli Albertini ed è composto da una villa, da un capannone industriale, ex opificio, e da un vasto appezzamento di terreno utilizzato anche per l’allevamento di animali.

Il passaggio alla Guardia di finanza di Nola

Due giorni fa l’Agenzia Nazionale dei Beni confiscati alla criminalità organizzata ha proceduto all’attribuzione dei beni, tramite l’Agenzia del Demanio, alla Guardia di Finanza di Nola. Viene così devoluto alla comunità territoriale, a seguito di manifestazione di interesse della Guardia di Finanza, che lo destinerà a nuova sede del comando di reparto territoriale, un'area che finora era l'emblema dell’attività del clan Somma-Rocca, egemone nell’area nolana.