Vigilia di Natale: raffica di multe ai baretti di Chiaia

Il Comando della Polizia Locale nel giorno della Vigilia di Natale, ha disposto controlli su tutto il territorio cittadino. Nel quartiere Vomero gli agenti dell'Unità Operativa Vomero/Arenella, a largo Antignano angolo piazza degli Artisti e via Luca Giordano, hanno multato due noti bar per aver effettuato musica dal vivo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. Altri due bar a via Kerbaker e piazza Fuga, sono stati contravvenzionati per la mancanza di impatto acustico, mentre a piazza Vanvitelli è stata multata un'edicola per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nella zona dei cosiddetti "baretti" a Chiaia gli agenti del Nucleo Operativo GIT, hanno provveduto a multare per impatto acustico sei baretti; quattro verbali per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale che prevedeva il divieto di vendere bottiglie in vetro; una denuncia per un locale che non aveva ottemperato al fermo disposto per gli impianti sonori. Inoltre nella zona Museo gli agenti hanno elevato 80 contravvenzioni al Codice della strada e a via Costantinopoli e a piazza Bellini hanno sorpreso e deferito all'autorità giudiziaria due parcheggiatori abusivi.