"Ho scoperto che non c'era un euro il primo giorno da sindaco. Dal primo gennaio avremo 96 poliziotti municipali in più e abbiamo chiesto più vigili al Ministro competente. Ma dobbiamo rimboccarci le maniche tutti, noi abbiamo 800 poliziotti municipali in meno in organico rispetto a prima". Così il sindaco de Magistris.