"I vigili urbani di Napoli a scuola di arti marziali"

Vigili urbani sempre più spesso impiegati nei servizi di controllo del territorio. Ed è per questo motivo che in commissione Giovani, presieduta da Claudio Cecere, la consigliera della decima municipalità Paola Del Giudice, con delega allo Sport, ha illustrato un progetto redatto da istruttori abilitati della Fijlkam — la Federazione italiana judo, lotta, karaté, arti marziali — per offrire gratuitamente agli agenti di polizia locale un addestramento mensile di arti marziali. Ne dà notizia il Corriere del Mezzogiorno.

Il comandante Ciro Esposito, apprezzando l'idea, ha comunque ricordato che gli agenti già vengono addestrati regolarmente per situazioni particolari di difesa personale, ma che iniziative simili possono essere utili per l'adesione su base volontaria e fuori orario di servizio.