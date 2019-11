Vigili del fuoco morti ad Alessandria, un minuto di silenzio al Comando di Napoli

È commovente l'immagine diffusa dal Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli.

In tantissimi si sono riuniti all'esterno dell'edificio e schierati per un minuto di silenzio in onore dei tre colleghi morti a Quargnento, in provincia di Alessandria.

Intervenuti in una cascina a fuoco, hanno perso la vita travolti da un'esplosione che – secondo le prime notizie – potrebbe essere stata dolosa.

Le vittime sono Matteo Gastaldo, 46 anni; Marco Triches, 38 anni; Antonio Candido, 32 anni. I primi due sono di Alessandria, il terzo invece di Reggio Calabria.