Torre del Greco, parcheggiatore si scaglia su un vigile urbano. Borrelli: "Ora basta, in carcere"

Oggi, alle 12 circa, un assistente della Polizia Locale è stato aggredito da un parcheggiatore abusivo nell’area mercatale di via Circumvallazione a Torre del Greco. Lo riporta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrell.

L’agente, che stava effettuando insieme a dei colleghi un controllo mirato a bloccare gli abusivi della sosta, nel tentativo di identificare e sanzionare il parcheggiatore abusivo in questione è stato da questi colpito con un pugno al naso. Il vigile è stato trasportato in ospedale: ha rimediato una frattura nasale guaribile in 25 giorni.

L’aggressore, che si era dato alla fuga, è stato raggiunto da un’altra pattuglia della Polizia Locale, allertata dai colleghi. L’uomo, di 38 anni, stato posto agli arresti domiciliari in attesa di processo con rito direttissimo.

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al poliziotto municipale ferito, questo dimostra quanto alcuni esponenti delle forze dell’ordine si prodighino per cercare di ripristinare la legalità sul nostro territorio mettendo a rischio la loro stessa incolumità. Dopo questo episodio ci sarà ancora qualcuno che avrà il coraggio di definire i parcheggiatori abusivi come poveri padri di famiglia che tentano di portare il pane a casa? La verità è che per lo più si tratta di criminali, violenti ed aggressivi, che gettano il nostro territorio nel caos e nell’illegalità, spesso sono dei manovali della camorra, lo dicono i fatti. Per questo chiediamo pene severe ed una riforma delle norme, per molti di loro serve il carcere. Ci auguriamo che questo delinquente che ha sferrato un violento cazzotto al vigile urbano possa scontare una dura pena, che servirà di esempio e da monito per gli altri. La gente perbene ha deciso: via i parcheggiatori abusivi dalla nostra terra, si vuole un ritorno alla legalità": sono state le parole del Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.