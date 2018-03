Omicidio del vigilante, i colleghi di Franco espongono fiori e cartelli

Fiori e cartelli in memoria di Franco Della Corte sono stati esposti dai colleghi del vigilante morto dopo lunghi giorni di agonia in seguito all'aggressione subita da tre minorenni all'esterno della metropolitana di Piscinola. La commemorazione è avvenuta non solo all'esterno della fermata di Piscinola ma anche in stazione, dove un cartello che chiede 'Giustizia per Franco Della Corte' è stato affisso al gabbiotto nei pressi dei tornelli.