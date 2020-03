Vietato passeggiare e fare jogging, respinti i ricorsi: tar dà ragione a De Luca

Il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato contro l'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con la quale viene fatto divieto, per contenere il contagio da Coronavirus, di passeggiare e fare jogging. Respinta dunque l'istanza cautelare di sospensione dell'ordinanza del Presidente della Regione. Non consentita in Campania l'attività sportiva all'aperto ritenuta non compatibile con esigenze sanitarie, visto "il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e considerati i dati che pervengono all'Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania".

Contagi in Campania

I numeri dei contagi in Campania sono in deciso aumento, con il picco registratosi ieri, con oltre 90 persone positive ai tamponi del Covid-19. "Va data prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica", è la motivazione finale del Tar. I giudici amministrativi hanno fissato la trattazione collegiale per "la camera di consiglio del 21 aprile 2020".

Esercito

"La necessità dell'invio di pattuglie delle Forze Armate, come sollecitato dagli stessi sindaci, diventa altresì indispensabile nei territori dove sono state adottate misure di restrizione più ampie, come i Comuni in quarantena. La Regione sta organizzando anche una presenza suppletiva di pattuglie della Protezione Civile nei Comuni interessati", spiega De Luca