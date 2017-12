Castellammare, vietata la vendita di alcolici in strada a Natale e Capodanno

Nessun brindisi in strada, sia a Natale che a Capodanno. A Castellammare il sindaco Antonio Pannullo ha siglato un'ordinanza che stabilisce il divieto tassativo “vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro e lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) dalle ore 08.00 del 24/12/2017 alle ore 08,00 del 25/ 12/2017 e dalle ore 08.00 del 31/12/2017 alle ore 08.00 del 01/01/2018”.

Il divieto si applicherà a “pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati su tutto il territorio cittadino”.

Multe salate per chi non rispetterà l'ordinanza: multe dai 30 ai 500 euro, e rischio di sospensione dell'esercizio dai tre ai cinque giorni.