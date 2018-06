Videosorveglianza in Pignasecca e a Piscinola: "Città coperta quasi al 100 per cento"

Nuovi impianti di videosorveglianza per i quartieri di Napoli. Firmato il protocollo per l'ampliamento della copertura video alle zone di Pignasecca, Miano e Piscinola. Dopo l'approvazione in Comune del provvedimento firmato dall'assessore alla Sicurezza Alessandra Clemente, il documento è stato poi vagliato e controfirmato anche in Prefettura, alla presenza del prefetto Carmela Pagano e dei rappresentanti cittadini delle forze dell'ordine.

La videosorveglianza è stata fondamentale nella risoluzione di alcuni casi di cronaca negli ultimi mesi, come l'individuazione degli aggressori del giovane Arturo (via Foria), degli aggressori di Gaetano (Chiaiano) e degli assassini di una guardia giurata.